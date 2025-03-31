Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.