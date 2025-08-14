Giriş / Abone Ol
Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Ajans Haberleri
  • 14.08.2025 10:27
  • Giriş: 14.08.2025 10:27
  • Güncelleme: 14.08.2025 10:27
Kaynak: İHA
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eski Kombina Caddesi’nde, Orman Bölge Müdürlüğü karşısında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil, iddiaya göre dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

