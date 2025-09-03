Motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyukşahin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.S. idaresindeki 42 AZU 099 plakalı motosiklet Büyükşahin Caddesi’nde ilerlediği sırada Çayırova Sokak’tan Büyükşahin Caddesi istikametine dönmekte olan M.O. yönetimindeki 42 EBP 99 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.B.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.