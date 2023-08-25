Motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop’ta motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, 12.40’ta Sinop Gelincik Mahallesi’nde bulunan Diyojen Heykeli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile seyir halinde olan Berkay Yerli (22), yolda bulunan kasisi geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kendi imkanlarıyla yerden kalkan kazazede, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.