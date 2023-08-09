Motosiklet kazası: 2 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, motosikletin park halindeki otomobillere çarparak sürüklenmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. İHA'nın aktardığına göre, çevreyolu istikametinden gelip Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Ali Osman Şahin’in kullandığı 06 BC 7522 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildikten sonra park halindeki 07 AIG 473 ve 07 LG 007 plakalı araçlara çarptı.
Yaklaşık 150 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Ali Osman Şahin ve motosiklette yolcu olarak bulunan Burak Tan Fenerli yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.