Motosiklet kazasında 2 kadın yaralandı

Adıyaman’da devrilen motosikletteki 2 kadın yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. G.O. isimli kadın sürücü yönetimindeki motosiklet, otomobile çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Motosiklette bulunan sürücü ve S.O. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.