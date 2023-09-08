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Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 13:58
  • Giriş: 08.09.2023 13:58
  • Güncelleme: 08.09.2023 13:58
Kaynak: İHA
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Motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 5 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 57 yaşındaki Fikret Sarıçam, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Eylül Pazar günü Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi’nde meydana geldi. 57 yaşındaki Fikret Sarıçam, geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Sarıçam, 5’nci günde yaşam mücadelesini kaybetti.

Sarıçam’ın cenazesi, Geyve Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

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