Motosiklet kazasında ölen Nurican defnedildi

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin hayatını kaybeden sürücüsü Nurican Karaca (23), Yeşilhisar ilçesinde defnedildi.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde İncesu ilçesi Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Nurican Karaca idaresindeki motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nurican Karaca'nın cansız bedeni, otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaca'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi'ne getirildi. Karaca için burada kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Karaca, kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

