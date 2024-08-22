Motosiklet kazasında sürücü yaralandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mudanya Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, Bursa istikametinde gerçekleşti.

16 HY 455 plakalı araç ile C.A. (56) idaresindeki 16 JY 574 plakalı motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın hemen ardından, 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan incelemelerde, sürücünün ayak bileğinde ve kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralı, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.