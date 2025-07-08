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Motosiklet kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı

Ajans Haberleri
  • 08.07.2025 16:10
  • Giriş: 08.07.2025 16:10
  • Güncelleme: 08.07.2025 16:10
Kaynak: İHA
Motosiklet kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, 30 Haziran tarihinde Seydişehir’in Taraşçı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefik Süngülü idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Süngülü, ambulansla önce Seydişehir Devlet Hastanesi’ne, oradan da Konya’ya sevk edildi. Konya’da tedavi gören Süngülü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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