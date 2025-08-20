Motosiklet, kırmızıda geçen yayaya çarptı; kaza kamerada
Kaynak: DHA
Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de yayalara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan A.B.'ye motosiklet çarptı. A.B. yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Düzce-Akçakoca bağlantı yolunun Karaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Y.K. idaresindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yaya geçidinde yayalara kırmızı ışık yanarken karşıya geçmek isteyen A.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenip yola savrulan A.B., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
