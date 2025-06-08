Motosiklet minibüse çarptı, sürücü ağır yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Çağatay Kavak’ın kullandığı 07 BJE 225 plakalı motosiklet, Sülek Mahallesi kavşağında Tayfun Yiğit’in kullandığı 06 GB 8760 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Çağatay Kavak’ın, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.