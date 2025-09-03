Motosiklet mobilya mağazasına girdi: 1 yaralı

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın motosiklet sürücüsü, mobilya mağazasına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. idaresindeki 23 AGC 209 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan mobilya mağazasına girdi. Kazada sürücü yaralanırken mağazada ise maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.