Motosiklet otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Aksaray’da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden organize sanayi bölgesi istikametine seyreden C.A. (32) yönetimindeki otomobile tali yoldan çıktığı iddia edilen M.Ç. (60) idaresindeki plakasız motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.