Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Sanayi Sitesi 2013. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kamuran Yardımcı’nın kullandığı 07 AOL 106 plakalı otomobile, 2027. Sokak’tan gelen Hüseyin U.’nun kullandığı 07 LJK 58 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motosikletin aşırı hızlı olduğu, duramayarak otomobile yandan çarptığı görüldü.