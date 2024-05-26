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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.05.2024 11:45
  • Giriş: 26.05.2024 11:45
  • Güncelleme: 26.05.2024 11:45
Kaynak: İHA
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Manavgat’ta meydana gelen trafik kazasında kavşak sisteminde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarının kesiştiği kavşakta F.Y.T’nin kullandığı 07 BMR 771 Plakalı Otomobile T.A’nın kullandığı 42 BKV 09 plakalı motosikletin yandan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

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