Motosiklet otomobile çarptı: 1’i ağır 2 yaralı



Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Beyşehir Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Beyşehir Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan A.Ş.T. idaresindeki 41 ANG 417 plakalı motosiklet, Sivaslı Ali Kemal Caddesi’nden seyir halinde olan M.F.T. yönetimindeki 16 SDB 33 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve yolcu olan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü A.Ş.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağlarken, yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına kaldırıldı ve trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.