Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Terminal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden Side istikametine seyir halindeki Emre Özenateş’in kullandığı 09 AJU 01 plakalı motosiklet, aynı istikamette giderken, D-400 karayolu istikametine dönmekte olan Tevfik Dayangaç’ın kullandığı 07 BDA 382 plakalı otomobile arka sol tarafından çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Özenateş ve motosiklette yolcu olarak bulunan Özlem Yiğit, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.