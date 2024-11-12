Motosiklet otomobile çarptı, kaza kameraya yansıdı

Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Olof Palme Bulvarı Konya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.D.’nin (19) kullandığı motosiklet aynı istikamette seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki 06 M 8386 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet demir bariyerlere sıkışarak devrilmeden durabilirken, sürücü M.E.D. ağır yaralanarak yerde kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

M.E.D.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.