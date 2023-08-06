Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Düzce’de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yığılca istikametinden D-655 Karayolu’na giriş yapan Önder Ç. (22) idaresindeki motosiklet, Akçakoca istikametinden Düzce’ye seyreden otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önder Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.