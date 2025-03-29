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Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 10:52
  • Giriş: 29.03.2025 10:52
  • Güncelleme: 29.03.2025 10:53
Kaynak: İHA
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Emek Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk Durmuş’un kullandığı 34 MMR 563 plakalı motosiklet, Emine Kübra Yılmaz’ın kullandığı 07 HPU 28 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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