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Motosiklet park halindeki motora çarptı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2024 14:23
  • Giriş: 12.10.2024 14:23
  • Güncelleme: 12.10.2024 14:25
Kaynak: İHA
Motosiklet park halindeki motora çarptı: 3 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halindeki motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında A.D, idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki motosiklete çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü A.D., ile motosiklette bulunan E.D., ve Z.D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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