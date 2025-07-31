Motosiklet park halindeki motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosiklet park halinde motosiklete çarptı, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Seyitali Mahallesi Bakacak Caddesi Gargar Küme Evleri yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. (73) idaresindeki 45 RA 8726 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 45 RA 3436 plakalı başka bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden yola savrulan sürücü K.B. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan K.B., Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yol kenarına motosikletini park eden M.A. gözaltına alındı.