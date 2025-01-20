Motosiklet sürücülerinden zamlara tepki sürüşü

Motosiklet sürücüleri, Avrasya Tüneli’nin motosikletli geçiş ücretinin yüzde 187 zamla 60 liradan 175 liraya yükseltilmesini protesto etmek için tepki sürüşü gerçekleştirdi. Kozyatağı’ndan hareket ederek Avrasya Tüneli’nin önünden geçtikten sonra Kadıköy’de sürüşü sonlandıran motosikletliler, rıhtımda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Tünelden bugüne kadar 1,5 milyon motosikletli geçti. Bu geçenlerin çoğu emekçi kuryeler. Artırılan ücret, tüneli kullanmasını imkânsız hale getirdi. İş Sağlığı Güvenliği kapsamında motosikletçilere indirim uygulanmalı.”