Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Niğde-Ulukışla yolunda otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Niğde - Ulukışla Karayolu yolu Bahçeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Ö. yönetimindeki 38 JM 877 plakalı otomobille Hamza K.’nin (49) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hamza K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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