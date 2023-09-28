Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kavşakta başka bir motosikletle karşı karşıya gelen motor sürücüsü panik yapınca motoruyla kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay saat dün gece 22.00 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İki motosiklet kavşakta karşı karşıya geldi M.K. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayı gören diğer sürücüler olayı 112 Acil ekiplerine haber verdi. Bu sırada Sürücü M.K olay yerinden kendi imkanları ile ilçedeki özel bir hastaneye gittiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.