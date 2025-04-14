Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kamyon üstü vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

aza, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet T.’nin (34) kullandığı 16 BEK 076 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Sercan D. (25) yönetimindeki kamyon üstü vince yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Mehmet T., yaralandı. Mehmet T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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