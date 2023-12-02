Motosiklet sürücüsü kurtarılmadı
Muğla-Denizli karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: İHA
Muğla-Denizli karayolu Yaylasöğüt Mahallesi Tokuç mevkiinde akşam saatlerinde 34 DLE 407 plakalı motosiklet sürücüsü A.K direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası 112 ambulans ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk dildi.
Motosiklet sürücüsü A.K hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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