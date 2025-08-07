Motosiklet sürücüsüne saldırmaya kalkışan şüpheliye gözaltı

Yusuf YILDIZ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Çukurova ilçesinde, hafif ticari aracıyla yolda sıkıştırdığı motosiklet sürücüsüne saldırmaya kalkışan S.A. gözaltına alındı. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Haziran’da Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Menderes Adası'nda meydana geldi. Yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştıran 35 ZID 04 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü S.A.’ya, "Birader nasıl araba kullanıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine aracından inen S.A., “Seni parçalarım, yanında kız var niye rolleniyorsun?” diye karşılık vererek motosikletin sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Yaşananların, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücü S.A.’yı gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca S.A.’ya bin 986 TL, araç sahibine ise 4 bin 512 TL olmak üzere toplam 6 bin 498 TL idari para cezası kesildi. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

