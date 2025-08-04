Motosiklet takla attı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü Berat Arıkan (20) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı İsmail Ateş (21) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Orhaneli-Karıncalı yolu Kocasu mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinden Karıncalı Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Berat Arıkan yönetimindeki motosiklet, yokuşta kontrolden çıkarak takla attı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berat Arıkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan arkadaşı İsmail Ateş, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Berat Arıkan'ın Karıncalı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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