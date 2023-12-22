Motosiklet ticari taksi ile çarpıştı: 2 yaralı

Orhangazi’de iki gencin üzerinde bulunduğu motosiklet, karşı istikametten gelen ticari taksiye çarptı.

Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arapazade Mahallesi Açıkhava Tiyatrosu yanında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Onur S. (24) idaresindeki 16 BEH 195 plakalı motosiklet seyir halindeyken karşı yönden gelen Muhammet B. (42) idaresindeki 16 T 4738 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Onur S. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Hakan A. (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Onur S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra diğer yaralı yolcu ile birlikte Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.

Kazada motosiklet hurdaya dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ticareti taksi sürücüsü ise ifade için emniyet müdürlüğüne götürüldü.