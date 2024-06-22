Motosiklet trafik levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarındaki trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü Tolga Gök (21) hayatını kaybetti, yanındaki Bayram Ali Yılmaz ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Milas-Bodrum kara yolunda meydana geldi. Tolga Gök’ün kontrolünü yitirdiği 48 AIV 730 plakalı motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Gök'ün hayatını kaybettiğini, arkasındaki Bayram Ali Yılmaz'ın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Yılmaz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gök'ün cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.