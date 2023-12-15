Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te, 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 motosiklet ile 1 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ve çaldığı motosiklete yakıt alma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.