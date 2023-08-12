Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sularında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı yan yolunda meydana geldi. İddiaya göre, B.A. idaresindeki 35 HH 920 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen İ.Ö.’ye çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.