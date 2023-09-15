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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 17:07
  • Giriş: 15.09.2023 17:07
  • Güncelleme: 15.09.2023 17:07
Kaynak: İHA
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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ahmet D., idaresindeki 02 ADU 044 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hanım Ç’ye çarptı.

Meydana gelen kazada yaya Hanım Ç., ile motosiklet sürücüsü Ahmet D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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