Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.10.2025 16:46
  • Giriş: 31.10.2025 16:46
  • Güncelleme: 31.10.2025 16:46
Kaynak: DHA
Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçen yayaya çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ç. (26), kullandığı 16 BHK 352 plakalı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine A.'ya (73) çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile Emine A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol