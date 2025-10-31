Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçen yayaya çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ç. (26), kullandığı 16 BHK 352 plakalı motosikletle, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine A.'ya (73) çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile Emine A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
FOTOĞRAFLI