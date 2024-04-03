Motosiklet yayaya çarptı, 3 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinden Teyfikbey Caddesine giriş yapmak isteyen Ayberk B. idareselsindeki 11 ABT 909 plaka motosiklet yaya Tufan Y. çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet da yolun sol tarafında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü Ayberk B., yaya Tufan Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Salihcan Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.