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Motosikletçiye "Seni ikiye bölerim" diyerek bıçak çeken kişiler yakalandı

Ümraniye'de tartıştıkları motosiklet sürücüsünü bıçakla tehdit eden iki şüpheli gözaltına alındı. Videoda şüphelilerden bıçak çeken kişinin motosiklet sürücüsüne "Seni ikiye bölerim" dediği duyuluyordu.

Güncel
  • 11.06.2024 18:43
  • Giriş: 11.06.2024 18:43
  • Güncelleme: 11.06.2024 18:48
Kaynak: AA
Motosikletçiye "Seni ikiye bölerim" diyerek bıçak çeken kişiler yakalandı
FOTOĞRAF: İHA

Ümraniye'de tartıştıkları motosiklet sürücüsünü bıçakla tehdit eden iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Motosiklet sürücüsü bıçakla tehdit edildi" başlığıyla yer alan videoya ilişkin inceleme başlattı.

Ümraniye Cemil Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde motosiklet sürücüsü E.B. ile beraberindeki Z.Ş'yi bıçakla tehdit eden şüphelilerin K.K. ve E.Ç. olduğu tespit edildi.

Çalışmalar sonucu iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.K. "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilirken, E.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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