Motosikletçiye "Seni ikiye bölerim" diyerek bıçak çeken kişiler yakalandı

Ümraniye'de tartıştıkları motosiklet sürücüsünü bıçakla tehdit eden iki şüpheli gözaltına alındı. Videoda şüphelilerden bıçak çeken kişinin motosiklet sürücüsüne "Seni ikiye bölerim" dediği duyuluyordu.

Güncel 11.06.2024 18:43 Giriş: 11.06.2024 18:43

Güncelleme: 11.06.2024 18:48 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: İHA