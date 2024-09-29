Motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarparak takla attı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yol ortasında karşıya geçmek için bekleyen motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpıp takla attı.

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesi Orta Mahalle Otogar Kavşağı’nda gece saatlerde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ESS 60 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yol ortasında bulunan refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.