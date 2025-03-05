Motosikleti ile akrobatik hareket yaparken düşüp, yaralandı

Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde motosikleti ile akrobatik hareket yaparken düşen sürücü İsmail D., yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail D., kullandığı 59 AIH 978 plakalı motosikletinin önünü kaldırıp, akrobatik hareketler yaparken dengesini kaybedip düştü. İsmail D. yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmail D., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından inceleyen polis, İsmail D.'ye 51 bin 982 lira para cezası uyguladı. (DHA)

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