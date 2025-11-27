Motosikleti ile tek teker üzerinde giderken kaza yaptı; o anlar kamerada

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-BURSA'da motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, kaza yaptı. O anlar, kask kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp, tek teker üzerinde ilerlemeye çalıştığı sırada, dengesini kaybedip düştü. Motosiklet de havada takla atıp düşerken, o anlar başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. (DHA)

