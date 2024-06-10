Motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü trafik kazasında ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 15 yaşındaki R.B.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletten yere düşen R.B., ağır yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. R.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazanın ardından polis tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.