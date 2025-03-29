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Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 19:12
  • Giriş: 29.03.2025 19:12
  • Güncelleme: 29.03.2025 19:12
Kaynak: İHA
Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Kaza Huzur mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Muhammed G.(13) yönetimindeki 16 BKR 418 motosiklet, yola çıkan 9 yaşındaki Ömer Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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