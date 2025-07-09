Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas’ın İmranlı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan yönüne seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 DTZ 38 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İsmet Dönmez’e çarptı. Metrelerce savrulan Dönmez olay yerinde hayatını kaybederken motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılırken Dönmez’in cansız bedeni morga götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.