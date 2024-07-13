Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: İHA
Zonguldak‘ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, çevre yolunda meydana geldi. 67 AED plakalı motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin K.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ersin K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.