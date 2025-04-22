Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 10 AKY 888 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan yaya M.A.’ya çarptı. Kazada M.A. yaralanırken, çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki bir araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.