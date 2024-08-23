Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı



Kaza, Mithatpaşa Caddesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bedirhan Ünal’ın kullandığı 07 BJV 603 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Kaya’nın kullandığı 07 BAS 466 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Yüce yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.