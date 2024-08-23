Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Kaza, Mithatpaşa Caddesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bedirhan Ünal’ın kullandığı 07 BJV 603 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Kaya’nın kullandığı 07 BAS 466 plakalı motosiklet çarpıştı.
Güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Yüce yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.