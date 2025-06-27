Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada; 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Özcan T. (20) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Ali A.'nın (38) U dönüşü yapıp park etmek istediği otomobile, Özcan T.'nin kullandığı 16 BLC 901 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özcan T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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