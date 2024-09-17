Motosikletin otomobilin üzerine çıktığı kazada sürücü ağır yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yabancı plakalı araçla çarpışan motosikletin sürücü ağır yaralanırken, olayda motosikletin otomobilin üzerine çıkması ise çarpışmanın etkisini gözler önüne serdi.

Kaza, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. A.A., idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.A., savrularak düştüğü yolda ağır yaralandı. Kazanın ardından A.A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazada motosikletin otomobilin üzerine çıkması ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.