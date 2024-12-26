Motosikletin plakasını kapatarak gezen sürücü polise yakalandı



Sakarya’da motosikletinin plakasını kapatarak şehirde gezen sürücü trafik polislerine yakalandı. Yapılan inceleme ve denetim neticesinde sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde ‘farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak’ maddesinden idari işlem yapıldı.