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Motosikletin plakasını kapatarak gezen sürücü polise yakalandı

Sakarya’da motosikletinin plakasını kapatarak şehirde gezen sürücü, polis ekiplerine yakalandı. Sürücüye, plakası okunmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 23:37
  • Giriş: 26.12.2024 23:37
  • Güncelleme: 26.12.2024 23:37
Kaynak: İHA
Motosikletin plakasını kapatarak gezen sürücü polise yakalandı


Sakarya’da motosikletinin plakasını kapatarak şehirde gezen sürücü trafik polislerine yakalandı. Yapılan inceleme ve denetim neticesinde sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde ‘farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak’ maddesinden idari işlem yapıldı.

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